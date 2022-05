Pobol y Cwm: Kath confronts Brynmor

This week in Cwmderi…

Kath confronts Brynmor about having an affair with Cassie behind his back. Over at Penrhewl, Sioned announces that she and DJ are leaving for Deri Fawr.

As Kath fears that her relationship is over, Brynmor makes a big decision regarding his future. Meanwhile at Deri Fawr, DJ worries that they’ve made a mistake when he sees the dire condition of the place.

The past threatens to repeat itself as the chip shop goes up in flames with one of the Monks inside. Meanwhile, Ffion’s reaction to hearing about Jinx and Jaclyn’s one night stand raises questions.

Mae Kath yn herio Brynmor am gael perthynas gyda Cassie tu ôl ei chefn. Draw ym Mhenrhewl, mae Sioned yn cyhoeddi ei bod hi a DJ yn symud i Deri Fawr.

Wrth i Kath boeni bod ei pherthynas ar ben, gwna Brynmor benderfyniad mawr ynghylch ei ddyfodol. Draw yn Deri Fawr, poena DJ eu bod wedi gwneud camgymeriad yn symud pan wêl gyflwr y lle.

Mae perygl i ddigwyddiadau’r gorffennol ailadrodd eu hunain wrth i fflamau gydio yn y siop jips gydag un o’r Monks y tu mewn. Yn y cyfamser, mae ymateb Ffion pan glyw am noson serchus Jinx a Jaclyn yn codi cwestiynau.

Pobol y Cwm, S4C, Tuesday, Wednesday & Thursday, 8 pm. English and Welsh subtitles. Omnibus on Sunday.