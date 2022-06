Pobol y Cwm: Colin and Aaron are shaken

This week in Cwmderi…

Colin and Aaron are shaken to the core following the previous night’s events. In the meantime, Cai plans on making his return to Cwmderi permanent.

Gaynor finds proof that suspicious activity has been taking place at Hywel’s house. Meanwhile, the development in Capel Seilo threatens Rhys and Hywel’s relationship. Colin receives the fire report and it isn’t good news for the Monks.

Meanwhile, in a business awards ceremony, sparks fly as Mathew meets Tegwen.

Mae Colin ac Aaron ar chwâl wrth i ddigwyddiadau’r noson gynt siglo eu byd. Yn y cyfamser, dychwela Cai i’r Cwm gyda’r bwriad i aros.

Daw Gaynor ar draws tystiolaeth bod rhywbeth amheus yn digwydd yn nhŷ Hywel. Yn y cyfamser, mae datblygiad Capel Seilo’n creu rhwyg rhwng Rhys a Hywel. Mae Colin yn derbyn yr adroddiad tân ac nid yw’n newyddion da ar gyfer y Monks.

Mewn noson wobrwyo lleol, mae Mathew ar ben ei ddigon wrth iddo gyfarfod Tegwen.

Pobol y Cwm, S4C, Tuesday, Wednesday & Thursday, 8 pm. English and Welsh subtitles. Omnibus on Sunday.