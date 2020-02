Pobol y Cwm: Ffion reveals to Gaynor that she’s pregnant

This week on Pobol y Cwm.

Ar ôl cael tro gwael yn yr ysgol, cyfaddefa Ffion wrth Gaynor ei bod yn disgwyl. Mae Dylan yn bygwth llusgo Guto i’w fusnes cyffuriau os nad yw Gerwyn yn gwneud ffafr ag ef. Gwna Dai gamgymeriad wrth gyhoeddi nofel erotig Diane fel un hunangofiannol. Caiff Rhys sioc pan glyw trwy Hywel ei fod yn mynd i fod yn dad.

After falling ill in school, Ffion reveals to Gaynor that she’s pregnant. Dylan threatens to drag Guto into his drug business if Gerwyn doesn’t do him a favour. Dai makes a blunder by publishing Diane’s erotic novel as autobiographical. Hywel lets slip that Rhys is going to be a father.

Mae ymddygiad rhyfedd Eileen yn poeni Sioned ar ddiwrnod angladd Jim. Mae straen y cyfnod diweddar yn gyrru Kelly o’r cwm. Mae Jaclyn yn gandryll pan sylwa fod Gerwyn wedi mynd i wneud gwaith brwnt Dylan. Caiff Izzy ei dwylo blewog ar elw elusennol Ocsiwn yr Antur.

Eileen’s odd behaviour worries Sioned on the day of Jim’s funeral. Kelly leaves Cwmderi as a result of the strain of the past year. Jaclyn’s furious when she realises that Gerwyn’s gone to do Dylan’s dirty work. Izzy can’t help herself when she gets her hands on the Antur’s Auction proceeds.

Pobol y Cwm airs Monday – Thursday at 8.00pm on S4c. It’s also available on S4c Clic and BBC iPlayer.